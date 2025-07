Paura per quell' uomo che pedina e molesta le ragazzine | intensificati i controlli

L'allarme, lanciato sui social e condiviso tra genitori e autorità, ha acceso i riflettori su un uomo sospetto che molesta le ragazzine. La crescente preoccupazione ha portato a un rapido aumento dei controlli da parte delle forze dell'ordine, determinati a garantire la sicurezza e a catturare presto chi si cela dietro a queste azioni inquietanti. La comunità aspetta risposte e protezione, sperando in un intervento decisivo per mettere fine a questa minaccia.

L'allarme era scattato sui social: c'è un uomo che avvicina e molesta le ragazzine. Un tam tam di comunicazioni prima sui Facebook, poi direttamente tra i genitori, con segnalazione anche ai carabinieri, alla polizia locale e in Comune. Tanto da intensificare i controlli per individuare.

Un uomo molesta ragazzine in strada e rischia il linciaggio: bloccato e condotto in caserma - Un uomo di origine straniera, visibilmente alterato, è stato fermato a Paternò dopo aver molestato alcune ragazzine per strada.

UN UOMO DI NARDÒ DI 52 ANNI MOLESTA UNA 15ENNE. INDAGANO I CARABINIERI. Le scriveva: "Sto aspettando la tua foto da ieri hai deciso quando si esce insieme"; "Buonanotte amore mio sexy"; "Buongiorno piccola mia"; "E il balconcino?; "Buonanott

Molestava due ragazzine in chat, indagato un uomo di 52 anni. Una era amica della figlia di 15 anni - Decine di messaggi inequivocabili inviati su WhatsApp e TikTok sono ora nelle mani dei carabinieri e nel fascicolo aperto dalla Procura di Lecce.

Molesta una ragazzina alla stazione di Arezzo. Gli amici la proteggono, lui scappa: preso dalla polizia - A 14 anni viene palpeggiata nel piazzale davanti allo scalo ferroviario: era seduta su una panchina.