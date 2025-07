Frana a San Vito di Cadore nella notte fango e detriti sull' Alemagna | strada chiusa e traffico bloccato verso Cortina

Una drammatica nottata a San Vito di Cadore: una nuova frana ha riversato fango e detriti sull'Alemagna, causando la chiusura totale della strada e il blocco del traffico verso Cortina. La situazione richiede massima attenzione e interventi tempestivi per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilitĂ . Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e consigli utili in questa emergenza.

SAN VITO DI CADORE (BELLUNO) - Nuova frana a San Vito di Cadore, fango e detriti invadono ancora l'Alemagna: è accaduto nella tarda serata di ieri, verso le 22.30 di sabato 12 luglio.. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Frana a San Vito di Cadore nella notte, fango e detriti sull'Alemagna: strada chiusa e traffico bloccato verso Cortina

