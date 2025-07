Jonny vola al Tour e il digiuno italiano finisce dopo 6 anni

Jonny vola al tour e il digiuno italiano si conclude dopo sei anni di attesa. Con un'apertura alare che ricorda un albatros urlatore, non un gabbiano, lui non urla — si inchina, simbolo di rispetto e sacralità. In un momento sospeso, Jonny percepisce il cambiamento, lasciando alle spalle il rumore del passato. Ma l'apertura alare di Jonathan Milan, il gabbiano che sfida i cieli, racconta di un nuovo capitolo in cui il volo diventa leggenda.

L'apertura alare non è quella di un gabbiano, ma di un albatros urlatore. Jonny non urla, ma si inchina. Come a sancire la sacralità di un momento. Jonny ha il tempo di sentire che qualcosa sta per accadere, soprattutto non sente più nessuno alle sue spalle. C'è solo paperino Wout Van Aert, che ad un certo punto si rimette in scia, buono buono, per incamerare l'ennesimo secondo posto. L'apertura alare è quella del gabbiano Jonathan Milan, che per l'occasione sembra un albatros urlatore. Lui si inchina, visto che i suoi avversari dispersi si sono già inchinati al suo strapotere. Laval, la cittadina capoluogo del dipartimento della Mayenne, nella regione dei Paesi della Loira, celebra un evento, anzi, più d'uno: registra la prima vittoria al Tour di questo ragazzone di 24 anni all'esordio sulle strade di Francia e certifica la fine di un digiuno italiano durato la bellezza di 113 tappe.

