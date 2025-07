Dalla Viola un attaccante E dalla Lazio forse un portiere

Dalla viola un attaccante in prestito e dalla Lazio forse un portiere: il Pontedera si rinforza ancora, questa volta con l’arrivo di Jacopo Tarantino, giovane talento nato nel 2005 e cresciuto nella Fiorentina. Con una stagione da protagonista tra Primavera 1, segnando 7 reti in 24 partite, il suo talento promette di portare energia e freschezza al team. Tarantino ha già firmato una doppietta, lasciando intravedere un futuro brillante…

Sesto acquisto in casa Pontedera. Stavolta in realtà si tratta di un prestito, ed è quello relativo all’attaccante Jacopo Tarantino, nato il 25 febbraio 2005 e di proprietà della Fiorentina. Il ragazzo è reduce da una stagione nella Primavera 1 del club viola, che l’ha visto tra i principali protagonisti del quarto posto finale, segnando 7 reti in 24 partite, delle quali 15 da titolare e 9 da subentrato. Il neo granata ha firmato una doppietta nel 3-1 al Bologna (13a giornata), e poi ha messo il sigillo in Cremonese-Fiorentina 2-4 (10a giornata), Fiorentina-Lazio 3-0 (14a giornata), Fiorentina-Empoli 4-4 (18a giornata), Udinese-Fiorentina 0-6 (19a giornata) e Atalanta-Fiorentina 1-2 (26a giornata). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dalla Viola un attaccante. E dalla Lazio forse un portiere

