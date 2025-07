Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 luglio | la rassegna stampa di Sky TG24

Benvenuti alla rassegna stampa di Sky TG24 del 13 luglio, un giorno cruciale per l'economia e la politica internazionale. I titoli di oggi si concentrano sulla decisione di Trump di imporre dazi al 30% sull'Ue, con Bruxelles pronta alle contromisure, e i rischi per il made in Italy. Spazio anche a Gaza, il giallo di Ventimiglia e il dramma di Garlasco, tra tensioni globali e vicende italiane. Ecco cosa sta facendo parlare il mondo.

Aperture dei giornali dedicate alla decisione di Trump di imporre dazi del 30% all'Ue a partire dall'1 agosto. Bruxelles: "Pronti a contromisure". Meloni: "Dobbiamo trattare". Rischio stangata da 35 miliardi per il made in Italy. Poi spazio a Gaza (Hamas rifiuta la proposta di tregua del Qatar), al giallo di Ventimiglia (scomparso un bimbo di 5 anni) e al delitto di Garlasco (diffuse online, a pagamento, le immagini dell'autopsia di Poggi). Infine lo sport, con la finale di Wimbledon tra Sinner e Alcaraz. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 luglio: la rassegna stampa di Sky TG24

In questa notizia si parla di: prime - pagine - quotidiani - luglio

Quotidiani sportivi, le prime pagine: è (quasi) tempo di verdetti - Oggi, martedì 13 maggio 2025, i quotidiani sportivi si concentrano su un momento cruciale per il calcio.

Edicola 13 Luglio ‚Äď Le prime pagine dei quotidiani nazionali La #rassegna stampa di oggi √® offerta da: | http://tg24.info | https://tg24.info/edicola/?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=tg24info‚Ķ #tg24news Vai su X

La rassegna stampa Abruzzo di TvSei di sabato 12 luglio 2025 sui principali quotidiani regionali abruzzesi e le prime pagine dei principali quotidiani... Vai su Facebook

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 luglio: la rassegna stampa; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di domenica 13 luglio; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 luglio: la rassegna stampa.

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 luglio: la rassegna stampa di Sky TG24 - Aperture dei giornali dedicate alla decisione di Trump di imporre dazi del 30% all'Ue a partire dall'1 agosto. Lo riporta tg24.sky.it

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 13 luglio 2025 - Ecco di seguito riportate le prime pagine dei principali quotidiani sportivi ... Come scrive msn.com