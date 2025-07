La finale juniores è tra Rossi e Gialli

L’attesa è finalmente finita: il grande spettacolo della finale juniores tra i Gialli di Santo Stefano e i Rossi di Santa Trinita sta per infiammare il Torneo dei Rioni di Prato. Dopo una prima fase emozionante conclusa con un entusiasmante 3-3, i due rioni si preparano a sfidarsi il prossimo 21 luglio alle 21 al Rossi di Santa Lucia, in una battaglia che promette di entrare nella storia del torneo.

I Gialli di Santo Stefano e i Rossi di Santa Trinita si contenderanno il successo per quanto riguarda il torneo "juniores" del Torneo dei Rioni di Prato: la finalissima è già stata fissata per il prossimo 21 luglio alle 21, al Rossi di Santa Lucia. E' il primo verdetto emesso pochi giorni fa dalla manifestazione giunta alla seconda edizione. La prima fase si è chiusa per quanto riguarda i giovanissimi, con il 3-3 fra Gialli e Rossi maturato lo scorso mercoledì sempre al "Vittorio Rossi" di Santa Lucia. Un antipasto di quella che sarà la finale, come detto: la fase a girone vede i Gialli al primo posto con 7 punti, seguiti dai Rossi a 5 e dai Verdi di San Marco a quota 4.

