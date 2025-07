serie b nazionale il dany si avvicina al talento novori prestito da pistoia

Il Dany Quarrata si prepara a rafforzarsi ulteriormente, con il talento novori pronto a unirsi al team in prestito da Pistoia. Il mercato è in fermento e le conferme di Molteni, Tiberti, Angelucci, Calabrese e Regoli sottolineano la volontà di mantenere la continuità vincente. A breve arriveranno gli annunci ufficiali, e i pistoiesi sveleranno i nuovi acquisti. Ad un passo dalla firma con il Dany Basket, è dato ...

È in fermento il mercato del Dany Quarrata. I mobilieri punteranno sulla continuità , andando a confermare Tommaso Molteni, Amedeo Tiberti, Simone Angelucci, Nicola Calabrese e Federico Regoli, con quest’ultimo che dovrebbe essere nominato capitano dei biancoblu. A inizio della prossima settimana sono attesi gli annunci ufficiali. Dopodiché, ecco che i pistoiesi comunicheranno i nuovi arrivi. Ad un passo dalla firma con il Dany Basket è dato Tommaso De Gregori, centro classe ‘98 in uscita dall’OraSì Ravenna. Vicino all’approdo a Quarrata anche il giovanissimo Antonio Emanuele Novori. Il diciassettenne è di proprietà del Pistoia Basket ed è appena stato convocato da coach Sodini con l’Under 18 Nazionale per l’Europeo di categoria che si disputerà a Belgrado in Serbia dal 26 luglio al 3 agosto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net