AEW | È nei piani una rivalità fra MJF e Bryan Danielson?

(Di domenica 4 dicembre 2022) La AEW è ufficialmente entrata nel regno di MJF, infatti quest’ultimo è riuscito a diventare il nuovo campione sconfiggendo Jon Moxley e sembra proprio che il regno del Salt Of The Earth sarà un vero e proprio regno del terrore. Ma ci si domanda già da adesso chi si farà avanti per sfidarlo.pronto? Ovviamente con un MJF così come campione si possono mettere in scena diversi spunti interessanti con molte superstar del roster. Secondo quanto riportato dal Wrestling Observer sembra però che neifuturi della AEW ci sarebbe unaper il titolo fra MJF ee con probabilità si vorrà fare per AEW Revolution, ma non è esclusa la possibilità di vedere questo match prima del previsto .

Joey Janela, ex stella della, debutterà al prossimo show in programma il 22 ottobre a Cesate (...giorni scorsi il wrestler ha aggiunto un altro titolo al suo palmares: il Vanguardia ......CM Punk si è lasciato andare a dichiarazioni pesantissimeconfronti di Matt e Nick Jackson, gli Young Bucks, e di Kenny Omega (i tre ricoprono anche il ruolo di vicepresidenti esecutivi della)...Nei giorni scorsi, dopo quanto accaduto con MJF, sono iniziate a circolare le voci di un possibile addio di William Regal in AEW, dove il worker da qualche mese lavora nel ruolo di guida e mentore per ...Sasha Banks è una delle Superstar più importanti che al momento non si esibisce in alcuna federazione e i fan non vedono l’ora di vederle nuovamente in azione. Come abbiamo riportato nelle scorse sett ...