Qatar | i Top e Flop che fanno le valigie | Kostic soldato esemplare | Onana ingiustificabile | Lukaku da videogioco

... nomi non nuovissimi ma che stanno avendo inla loro consacrazione. Due giocatori che erano nel mirino dell'Inter, come ha ammesso anche il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti . Parlando a ...È appena terminata la terza e ultima giornata della fase a gironi di2022 e si è ufficialmente formato il tabellone della fase finale. Abbiamo vissuto 10 giorni ...l'ultima volta a nominare 5...Sebbene manchi il top player assoluto Sadio Mané ... i Leoni della Teranga potrebbero mettere in difficoltà l’Inghilterra negli ottavi di finale di Qatar 2022 grazie agli strappi delle ali Ismaila ...Da Szczesny, che si conferma un eccellente pararigori, ad Anguissa che con i suoi muscoli ha respinto la fantasia del Brasile. Passando ovviamente per Dest, incontenibile contro l’Iran. Menzione d’ono ...