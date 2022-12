Diritti e nucleare | dal Med 2022 l’ultima chiamata all’Iran

(Di sabato 3 dicembre 2022) Negoziare con l'Iran è ancora possibile. Anzi, mantenere aperta la porta del dialogo è l'unica strada per riportare Teheran al tavolo per il ripristino dell'accordofirmato nel 2015. Uno sforzo che va fatto anche quando c'è un interlocutore che non intende cedere al richiamo della diplomazia, lasciando poco spazio all'ottimismo. "Dobbiamo prepararci a un mondo senza accordo sul", ha avvertito oggi il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Iran, Robert Malley, partecipando ai Mediterranean Dialogues organizzati da Farnesina e Ispi, che si sono chiusi nel pomeriggio a Roma. La Repubblica islamica sembra avere eliminato l'intesa sul Piano d'azione congiunto globale (Jpcoa) dalla sua agenda e "la questione dell'accordonon è sul tavolo in questo momento". Ma Washington non rinuncia all'opzione della ...

