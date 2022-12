Calcio | Mondiali 2022 Nessuna squadra a punteggio pieno nella fase a gironi | non accadeva dal 1994

(Di sabato 3 dicembre 2022) Entrano sempre più nel vivo idiin Qatar. Una manifestazione fino a questo momento decisamente equilibrata, con tante partite difficilmente prevedibili e sorprese che mostrano la grande competitività di questa edizione del Campionato del Mondo. Un Campionato del Mondo per certi versi da record: per la quarta voltastoriaha concluso iil proprio raggruppamento. Una situazione che nondale piuttosto inedita in tempi recenti, basti pensare che nel 2014 furono quattro le squadre a fare l’en-plein, mentre nel 2018 ben tre. Solo due squadre, Canada e ...

La Svizzera per la terza volta consecutiva aisi è qualificata per gli ottavi di finale. I rossocrociati hanno battuto 3 - 2 la Serbia nella sfida decisiva per la qualificazione e affronteranno il Portogallo agli ottavi di finale in un ...Tabellone più tosto dall'altra parte, quella della Francia Campione del Mondo in carica. I ragazzi guidati da Didier Deschamps avranno un impegno sulla carta morbido agli ottavi con la Polonia, ma già ...Arrivato e trattenuto per volere del patron viola Rocco Commisso, adesso la Fiorentina, come scrive l'edizione odierna de Il Tirreno, si gode Sofyan Amrabat. Il passaggio del suo Marocco ...Le pagelle del Mondiale: la simpatia di Van Gaal merita un 8. Un 5, invece, alla Germania fuori dal Mondiale ma almeno loro in Qatar ci sono arrivati ...