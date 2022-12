Valverde esulta in faccia all' arbitro dopo il rigore parato | il gesto scatena una bufera

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Roche t respinge ilal 19' e sono momenti di gioia sfrenata per i giocatori dell' Uruguay . Cinque minutil'errore di André Ayew , i sudamericani andranno in vantaggio con De Arrascaeta , ...

Intanto, però, l'esultanza eccessiva di Federicodopo il rigore respinto dal suo portiere scatena una ...Divertente episodio durante Ghana - Uruguay che ha per protagonista Federico. Dopo il rigore sbagliato da Ayew, il centrocampista del Real Madrid è impazzito di gioia e ha cominciato a esultare in faccia all'arbitro, come per lamentarsi dell'assegnazione del penalty ...Il Ghana al 19' sbaglia il tiro dagli undici metri e il giocatore dell'Uruguay si lascia andare a una gioia eccessiva proprio davanti al direttore di gara ...Ghana-Uruguay, Valverde esulta in faccia all'arbitro dopo il rigore sbagliato da Ayew: il divertente video del Pajarito ...