Calciomercato.com

...controe Roma (sebbene si sia seduto in panchina all'Olimpico, ma solo per onor di firma). Un vero peccato, perché Pellegri stava vivendo un momento magico. Poteva diventare il...Adli si trova di fronte a un: scegliere di andare a giocare in prestito per sei mesi o ... SPUNTA LA CREMONESE - Oltre allaanche la Cremonese ha manifestato la volontà di provare a ... Sampdoria, bivio Quagliarella: Stankovic vuole tagliarlo, la piazza è con il capitano. Tocca a Lanna La Sampdoria non può continuare ad autofinanziarsi: servono risorse economiche fresche per terminare la stagione La Sampdoria non può continuare con l’autofinanziamento. Quanto fatto nella campagna ac ...Titolare e protagonista in tutta la pre-season per poi non riuscire a trovare spazio in campionato con continuità in campionato. Adli si trova di fronte a un bivio: scegliere di andare a giocare in pr ...