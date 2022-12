Reddito di cittadinanza | Conte | “La povertà non è una colpa”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 dicembre 2022) “Per effetto di tante trasmissioni televisive che si sono concentrate su quei casi rari, rarissimi di qualche comportamento fraudolento e per effetto del furore ideologico delle forze in particolare di maggioranza ma non solo, di questo governo, i percettori deldisono stati additati al pubblico ludibrio, ma lanon è una”. È quanto ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, a margine di un’iniziativa della Cgil a Napoli.: “Nella lotta del Governo aldic’è furore ideologico” “Abbandonare le persone più fragili, più indigenti, è proprio una follia, significa costruire le premesse consapevolmente e irresponsabilmente di un disastro sociale”, ha aggiunto ...