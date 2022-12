(Di venerdì 2 dicembre 2022) I rifiuti plastici che arrivano da tutto il mondo sono ormai un incubo per i paesi africani e una minaccia per la salute. Ma le grandi multinazionali occidentali sostengono che smaltirli non è compito delle aziende. Dall’archivio di Internazionale. Leggi

Internazionale

è "uno dei principali motori di crescita per il futuro dell'azienda", ha affermato recentemente James Quincey,'amministratore delegato della multinazionale da 200 miliardi di dollari. ......i potenti per far cessare la sanguinosa guerra in Ucraina... Mauro Mangialardi, responsabile della Biblioteca ". Orciari" di ...Somalia ed Eritrea - ex colonie italiane nel Corno d'- nei ... L’Africa invasa dalla plastica - Sharon Lerner