Kanye West posta una svastica e viene sospeso da Twitter | Elon Musk | Io ci ho provato

L'account Twitter del rapper, noto come Ye, è stato nuovamente sospeso, venerdì, per aver violato le regole della piattaforma di social media sull''incitamento alla violenza', ha dichiarato il CEO della piattaforma ...sospeso da Twitter per istigazione alla violenza dopo aver postato la svastica . I tweet dihanno oltrepassato il limite per Elon Musk , che aveva ripristinato l'account nonostante le ...Spettacoli e Cultura - Ora Kanye West non c'è più, a questo nome il rapper di Chicago ha ... ...Per la seconda volta negli ultimi mesi, Kanye West è stato sospeso da Twitter per aver diffuso odio e antisemitismo. A ottobre, prima dell’acquisizione della piattaforma da parte di Elon Musk, West è ...