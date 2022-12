Individuato l' investitore di Rebellin | è un camionista tedesco che non può essere fermato

Agenzia ANSA

E' statoil camionista responsabile dell'investimento mortale dell'ex campione di ciclismo Davide Rebellin. Si tratterebbe di un cittadino tedesco di 50 anni, identificato grazie alla ...È stato identificato il camionista che ha ucciso Davide Rebellin mentre si stava allenando in bicicletta. L'ex campione azzurro di ciclismo è stato travolto il 30 novembre scorso a Montebello ... Individuato l'investitore di Rebellin, è un camionista tedesco La caccia al pirata della strada sembrerebbe infatti aver raggiunto il suo obiettivo con l'identificazione dell'investitore. Si tratterebbe di un camionista tedesco di 50 anni, individuato grazie alla ...L'uomo, 50 anni, è stato solo denunciato a piede libero perché il codice in Germania non prevede il reato di omicidio stradale.