Benedetta Primavera | Loretta Goggi conduce un programma tutto suo | quando va in onda | di cosa si tratta | come funziona

(Di venerdì 2 dicembre 2022)condurrà; dopo ben dieci anni di Tale e Quale Show, la cantante tornerà sul piccolo schermo con unsuo! Il titolo della trasmissione è ovviamente ripreso dalla sua famosa canzone Maledetta. Maandrà in? E dove? Leggi anche: Ballando con le stelle 2022 stasera:inizia...

A fine periodo, Loretta Goggi torna a condurre uno show tutto suo,, un varietà che coinvolgerà grandi e giovani artisti. Musica a tutto volume anche su Rai2: torna con 2 mesi di ...Si chiameràlo show affidato a Loretta, che verosimilmente approderà in prima serata il prossimo marzo. Non c'è ancora una data ufficiale, ma la seconda parte della...Loretta Goggi condurrà Benedetta Primavera; dopo ben dieci anni di Tale e Quale Show, la cantante tornerà sul piccolo schermo con un programma tutto suo! Il titolo della trasmissione è ovviamente ripr ...Dopo dieci anni di Tale e Quale Show, Loretta Goggi avrà uno show tutto suo. Si chiamerà Benedetta Primavera, titolo che strizza l’occhio alla sua celebre canzone Maledetta primavera, e andrà in onda ...