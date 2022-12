Viabilità Case Rosse – Segnalini | “Al via il rifacimento di via Corropoli | sbloccati lavori fermi da 2018”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Partiti questa mattina ididi vianel quartiere, Municipio IV. La strada nel, a causa di un grave cedimento che ha provocato profonde fessure e buche nell’asfalto, è stata chiusa e interdetta al traffico. Isono iniziati e prevedono il consolidamento del fondo stradale, il ripristino dell’asfalto e della segnaletica, e termineranno entro la fine del 2022. Il costo dell’intervento è di circa 30mila euro su bilancio comunale. “Abbiamo sbloccatoche per una serie infinita di intralci burocratici eranoda oltre quattro anni, portando un grave disagio ai residenti – commenta l’assessore aiPubblici e Infrastrutture di Roma Capitale Ornella ...

