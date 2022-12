Reddito | Conte | “Governo fa cassa su chi non arriva a fine mese Al via una serie di incontri in tutta Italia per conoscere le storie dei percettori”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) In un video pubblicato sui social, il leader del Movimento 5 stelle Giuseppeannuncia ufficialmente l’avvio di una sorta di tour per incontrare idi cittadinanza in. “Unadinelle città da Nord a Sud perle loro: tutti devonoquesta realtà” . Si parte domani, da Napoli, una delle città con le percentuali più alte di beneficiari della misura. “Con questa manovra di bilancio ilMeloni vuole togliere tutto a oltre 600mila cittadini: fannosu chi non. Non sono numeri su una calcolatrice, sono persone e famiglie. A chiunque può ...

Giuseppetorna all'attacco. E questa volta lo fa su Facebook, pubblicando un video in cui, tra le altre cose, parla della manovra e della revisione deldi cittadinanza prevista nella legge di ...La stessa opposizione diè troppo in contrasto con le precedenti scelte del M5S per essere ... Un indirizzo che fa il paio con la volontà di abolire ildi cittadinanza e che sarebbe stato ... Reddito, Conte chiama la piazza. Giorgia teme un "inverno caldo" Parla chiaro Matteo Orfini. Non le manda a dire. È un combattente che si batte con la forza delle idee. L'ex presidente del partito democratico (che alla domanda: lei nuovo segretario Risponde tranch ...Conte lancia il tour per difendere il reddito di cittadinanza: prima tappa a Scampia. Il Movimento 5 Stelle lancia una mobilitazione per difendere la misura.