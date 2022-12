Luca morto a 15 anni dopo il sushi all you can eat | ristoratore e medico indagati per omicidio colposo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) È passato un anno dalla morte diPiscopo , il 15enne deceduto a Napoliun pranzo di' all you can eat ' e nove giorni di agonia in ospedale . La procura ha individuato due potenziali ...

Poi la diagnosi choc La vicendaPiscopo èil 2 dicembre 2021. Il 23 novembre precedente era stato a pranzo, insieme a tre compagne di classe, in un ristorante che offre la formula 'all you ...Il dramma diPiscopo a Napoli. La procura ha chiuso le indagini. I genitori vogliono che venga fatta ...Ha lasciato una traccia indelebile nei cuori di amici e compagni del liceo Pansini di Napoli, Luca Piscopo, il 15enne deceduto un anno fa dopo aver mangiato sushi in un ristorante della città. Domani, ...Il responsabile del settore giovanile biancoscudato: «Un ragazzo determinato, per allenarsi prendeva bus e treni ogni giono». La passione per il rap e le corse in bici da e per la stazione di Ferrara.