Lombardia | Fontana e Bertolaso “scoprono” le liste d’attesa infinite nella sanità a due mesi dal voto | “Anticiperemo 66mila visite”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’ha definita una situazione inaccettabile. E così ha annunciato checittadini lombardi, in questi giorni, verranno richiamati dalla Regione per anticipare, ecografie, esami. A duedalle elezioni, che cadranno, stando all’ipotesi più accreditata, il 12 e 13 di febbraio, Attilioe l’assessore al Welfare, Guido, si sono accorti che esiste un problema – enorme – legato ai tempiregionale. L’annuncio lo hanno dato in coppia, in conferenza stampa. Si tratta, nello specifico, di prestazioni che rientrano nelle classi di priorità a dieci e 30 giorni. “Abbiamo rilevato chepersone hanno ottenuto appuntamenti fuori dal tempo massimo previsto nel periodo tra gennaio e giugno del ...