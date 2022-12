Fondazione Open | Nordio in campo | Rigorosi accertamenti

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Rispondendo a un'interrogazione di Renzi, il Guardasigilli assicura il massimo impegno del ministero per chiarire i punti indicati

Open

... con l'educatore finanziario Antonio Cajelli, promosso dallaLa Stampa e Specchio dei ... Venerdì 16 dicembre dalle 17 alle 19, nella sede del Liceo di Trino, è programmato un "Day": sarà ...... scambi e ulteriori sviluppi grazie all'innovation. Credo che siano elementi chiave per ... Nasce a marzo del 2020 a Genova da un'idea di Jessica Podda, ricercatrice di FISM, laItaliana ... Interrogazione di Renzi a Nordio sul caso Open. Il ministro promette «ispezione rapida e approfondita» In occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP27, Fondazione Vodafone ha voluto sensibilizzare i bambini e i ragazzi sul ...Roma, 28 nov (Adnkronos) – "Ormai sono passati più di tre anni da quando hanno sequestrato – in modo illegittimo peraltro – i i telefonini di miei familiari, amici e conoscenti che nulla avevano a che ...