Da Rabiot a Vlahovic | Juve | è l' ora dei tagli - Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Dusan, 22 anni, e Massimiliano Allegri, 55: non sembra esserci la massima intesa tra i due e il serbo potrebbe partireDOHA - Due gol di Giroud , uno di, Leao , Dia e Sergej Milinkovic , più gli assist di Théo : il contributo "italiano" alla Coppa del Mondo sta prendendo forma e consistenza tra troppi passaggi a vuoto e un inizio un po' così, ... Da Rabiot a Vlahovic: Juve, è l’ora dei tagli La Juventus non vede l'ora che il mondiale arrivi alla conclusione; al momento, infatti, sono tre i bianconeri out per infortunio.L'attaccante del Milan finora in gol due volte, hanno timbrato anche Rabiot, Leao, Dia e Milinkovic-Savic. Lukaku, Onana e Lukaku, il flop degli nerazzurri ...