Biden | Parlo con Putin se

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il presidente Usa coglie uno spiraglio da Lavrov e apre, fissando le condizioni. Si lavora a una conferenza sull'Ucraina a Parigi il 13 dicembre. Mentre l'Fmi dipinge un 2023 nero, con Macron restano le tensioni economiche: "Non mi scuso" per la legge anti-inflazione, "non è a scapito dell'Ue". E il capo dell'Eliseo sposta il tiro: "L'Ue corra per tenere il passo. Vogliamo avere successo insieme, non l'uno contro l'altro"