Scherma | Cdm | i convocati azzurri per le prove di fioretto e sciabola

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov. - (Adnkronos) - Stefano Cerioni, commissario tecnico della nazionale italiana di, ha diramato le convocazioni per le prossime tappe di Coppa del Mondo in programma dal 9 all'11 dicembre. Le fiorettiste inaugureranno la loro stagione a Belgrado (Serbia) mentre i fiorettisti faranno tappa a Tokyo (Giappone). Tra le donne, data l'assenza di Arianna Errigo, spazio a Martina Batini, Olga Rachele Calissi, Erica Cipressa, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Elena Tangherlini e Alice Volpi, alle quali si uniranno anche le autorizzate Anna Cristino, Beatrice Monaco, Serena Rossini e Martina Sinigalia. Venerdì 9 sono in programma le fasi preliminari mentre sabato 10 sarà la volta del tabellone principale. Domenica 11, infine, si chiuderà con la gara a squadre. Il quartetto italiano sarà composto da Erica Cipressa, Martina Favaretto, ...

