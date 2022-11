Omicidio di Terni | ucciso a calci e pugni Fissata l' udienza di convalida per Obagbolo

Virgilio

Si terrà da remoto nella mattina del primo dicembre. Il presunto omicida è 'desideroso di raccontare la sua ...... i funerali nella chiesa degli Artisti a Roma AMassacrato a calci e pugni: la conferenza ... Poco dopo è stato individuato per strada, in viale Liguria, non distante dal luogo dell', da ... Indagine per omicidio per straniero morto dopo rissa Si terrà da remoto nella mattina del primo dicembre. Il presunto omicida è "desideroso di raccontare la sua verità" ...Omicidio Terni, domani l'udienza di convalida dell'arresto del presunto assassino. Attesa per autopsia sulla salma della vittima Bisogna ancora far luce sull’omicidio di Terni che ha portato alla mort ...