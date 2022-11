Multe ai no vax over 50 | a dicembre ecco le sanzioni | maglia nera a Friuli | Calabria e Abruzzo

A dicembre sono in arrivo leagli over 50 che non hanno fatto il vaccino anti - Covid . Sono scaduti infatti i 180 giorni ... Andreoni: 'Dopo 5 giorni i positivi infettano ancora' No......punta a rinviare le sanzioni per chi non è in regola a giugno 2023 Mentre il mondo dei no... la Lega punta a congelare fino al 30 giugno 2023 lepreviste per gli over 50 che non in regola con ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Nessun congelamento delle sanzioni da parte del governo Meloni. Le regioni con più inadempienti sono Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Calabria ...