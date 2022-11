Miriam Leone in rosso | lo scatto boom di like

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 30 novembre 2022)continua ad essere una delle donne più belle ambite e amate del mondo dello spettacolo e del cinema… e la conferma arriva anche dalla fotodiche ha condiviso in queste ultime ore nella sua pagina social ufficiale. Tutto pernasce da una sfida quando ha deciso di mettersi in gioco nel concorso di Miss Italia, poco più che ventenne e con una lunga serie di sogni nel cassetto che pian piano ha avuto modo di realizzare investendo totalmente su sé stessa. Non a caso in quell’occasioneha ottenuto la corona della donna più bella d’Italia, primato che in un certo qual modo continua ad avere ancora oggi ma in ambiti diversi. Infatti, nel mirino dell’attenzione del web troviamo la pubblicazione ...