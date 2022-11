Infortuni | Inail | +46 | 1% casi al Sud nei primi 10 mesi anno

Lo si legge in un reportsuglinei primi 10 mesi del 2022. Sono in aumento le patologie di origine professionale denunciate all'Istituto che sono state 50.013 (+10,2%). . 30 novembre ...... oltretutto, viene chiesto non all'(Istituto nazionale per l'assicurazione deglisul lavoro) bensì al datore di lavoro, che può essere un soggetto pubblico o anche un privato. In ...(ANSA) - ROMA, 30 NOV - L'Inail sottolinea che gli open data pubblicati sui primi 10 mesi sono provvisori e il loro confronto richiede cautele, in particolare rispetto all'andamento degli infortuni ...Roma, 30 nov. (Adnkronos/Labitalia) - L analisi territoriale evidenzia un incremento delle denunce di infortunio all'Inail, nei primi dieci mesi dell'anno, in tutte le aree del Paese: ...