Flair “sbraita” verso la AEW | “Vi dico io come dovete gestire Andrade!”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Andrade è stato uno dei primi a passare dalla sponda WWE a quella della AEW quando c’è stato il boom di acquisti a parte di Tony Khan. Attualmente non sta vivendo un periodo brillante sotto l’aspetto fisico e lavorativo in quanto è stato sospeso per un alterco con Guevara ed in piu’ si sta riprendendo dall’infortunio al pettorale. Su di lui si è espresso Ric, tra l’altro padre di sua moglie. Merita di più! “Mi è piaciuto il coinvolgimento con Matt Hardy anche se penso che penso che lo stanno gestendo pessimamente. Sa esprimersi a mio avviso meglio nella divisione singolare che quella di coppia, spero che quando torni qualcosa possa cambiare“.