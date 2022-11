Torna PNI Cube | il premio per diffondere la cultura d’impresa nella ricerca

Leggi su fmag

(Di martedì 29 novembre 2022)anche quest’anno l’appuntamento con PNI, ilNazionale per l’Innovazione (PNI) che si terrà il 1° dicembre per la prima volta in Abruzzo. La due giorni è dedicata al prestigioso riconoscimento istituito nel 2003 dall’Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition – PNI, perlanel sistema della, sostenere la nascita di imprese ad alto contenuto di innovazione e accorciare le distanze trae mercato. Quanto è importante il PNI? Organizzato quest’anno dall’Università degli Studi dell’Aquila, in collaborazione con il Gran Sasso Science Institute (GSSI) e l’Associazione Innovalley, il PNI...