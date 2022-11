Tav | Rfi | 1 miliardo di euro per tunnel Firenze a Pizzarotti e Saipem

(Di martedì 29 novembre 2022)– Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs Italiane) ha aggiudicato al consorzio con capofila Impresa& C. e come impresa consorziata, i lavori per oltre 1diper la realizzazione delpassante e della stazione Tav a. L’opera, che deve sottoattraversare la città, separa i flussi dei treni ad Alta Velocità da quelli dei treni regionali. Il passante della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità si sviluppa per circa 7 chilometri in sotterranea con due gallerie parallele a circa 20 metri di profondità e risdettivi tratti terminali in superficie tra le stazioni diCastello eRifredi a nord, e nei pressi della stazione diCampo di Marte a sud. Lo ...

...i lavori per oltre 1 miliardo di euro per la realizzazione del tunnel passante e della stazione... Lo scavo delle gallerie, spiega un comunicato di, avverrà con tecniche di tipo meccanizzato ...Così il presidente della Regione Eugenio Giani appresa la notizia dell'assegnazione da parte didei lavori per oltre 1 miliardo di euro per la realizzazione del tunnel e dellaa Firenze. "...FIRENZE - Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs Italiane) ha aggiudicato al consorzio con capofila Impresa Pizzarotti & C. e come impresa consorziata ...Si aspetta la sentenza del Tar. Il movimento anti-circonvallazione ferroviaria in tribunale e in piazza: protesta il 17 dicembre ...