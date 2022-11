«Mio fratello è morto perché soccorso da uno straniero e al 112 nessuno conosceva l’inglese»

Leggi su open.online

(Di martedì 29 novembre 2022) Marco Padovan èil 20 novembre 2021 mentre faceva jogging nel Parco del Ticino tra Vigevano e Pavia. Aveva 47 anni e viveva a Belgioioso. IlFrancesco dice oggi al Corriere della Sera che «èper cause naturali e non ci sono dubbi, ma i soccorsi sono arrivati tardi.al telefono capiva». A soccorrerlo durante l’aritmia cardiaca che ne ha provocato la morte infatti è stato un pilota di aerei britannico che vive a Londra. Ha trovato Padovan a terra e con il telefonino in mano. Ha chiamato il 112, ma la conversazione con l’operatore è durata tanti minuti. «Ho parlato con questo soccorritore improvvisato – dice Francesco – e mi ha riferito che era impossibile comunicare in modo adeguato,chi ha risposto non parlava mezza parola d’inglese. Ha ...