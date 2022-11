Si dà fuoco con la grappa in una piazza del centro di Vigevano | 61enne salvata da un cameriere

(Di lunedì 28 novembre 2022) Una donna albanese di 61 anni residente in città si è data, oggi poco dopo le 13,30, sotto i portici diDucale aper motivi che non sono stati ancora chiariti. Ha utilizzato una...

La donna, per motivi ancora da chiarire, si è dataun accendino dopo essersi versata addosso del liquore , a quanto pare una grappa fatta in casa che la 61enne si è portata dietrouna ...... il ragazzo di 15 anni che mancava all'appello insiemei genitori e altre due persone, si è spenta poco prima di mezzogiorno. Quando i Vigili delhanno prima individuato e poi estratto, non ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-2655eb9-e7d4-e5b0-c672-6f4663b571b ...Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria, interviene con un appello alle istituzioni: «la nostra Regione ha un elevato scenario di pericolosità» ...