Olimpiadi | dal 1° dicembre in vendita i biglietti dei Giochi di Parigi 2024

(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov. - (Adnkronos) - La prima fase della biglietteria deiOlimpici disi aprirà il 1°, offrendo ai fan di tutto il mondo la prima opportunità di assicurarsi iper le attesissimedi. Coloro che volessero vivere iin prima persona potranno cominciare il proprio viaggio aiscrivendosi al sorteggio per la primadisu https://tickets.paris.org tra il 1°e il 31 gennaio. Saranno inper tutti gli impianti olimpici (ad eccezione del surf e della cerimonia di apertura), in modo da offrire ai fan ...

... ad eccezione del surf, che si svolgerà a Tahiti, e della cerimonia di apertura, saranno completamente accessibili a tutti, confermando l'impegno assuntocomitato organizzatore di rendere l'...