La protesta contro il lockdown punta a Xi Jinping

Leggi su panorama

(Di lunedì 28 novembre 2022) Unasenza precedenti. Dozzine di città coinvolte in tutto il Paese. La «capitale economica» Shangai attraversata da manifestazioni anche violente, e i grandi centri industriali - Beijing compresa - che vedono gli studenti delle università guidare le rivolte. Un grido su tutti: «Xidimettiti». La sollevazione dei cinesiil governo eil Partito comunista non ha precedenti nell’epoca del segretariato di Xi, che era appena stato rieletto per il suo terzo mandato, in una prova di forza che ha fatto piazza pulita di ogni avversario e gli ha conferito pieni poteri, blindando la sua leadership per un altro quinquennio. Ora però, finite le liturgie del partito e la pantomima della rielezione, il suo pugno duro nel perseverare con la politica «zero Covid» gli sta esplodendo in faccia. Test di ...