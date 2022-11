Calendario Coppa del Mondo snowboardcross 2022-2023 | tutte le date e le località

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) L’attesa sta per finire: questo weekend inizierà finalmente ladeldi. La stagione comincerà dalla Francia con la tappa di Les Deux Alpes in programma il 2-3 dicembree terminerà, dopo un totale di sette appuntamenti complessivi, a Veysonnaz (Svizzera) il 15-16 marzo. In campo maschile si ripartirà dal trionfo del tedesco Martin Noerl. A livello femminile, invece, l’atleta da battere sarà la britannica Charlotte Bankes, vincitrice delladelnella scorsa stagione. Qui di seguitolee ledi quest’inverno.del...