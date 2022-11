Volley | Supercoppa femminile 2022 | Novara dura due set | ennesimo trionfo Conegliano

(Di sabato 26 novembre 2022)battenel match valido come delladisuccesso per la squadra allenata da coach Santarelli, che vince il trofeo per la quinta volta consecutiva, la quarta di fila battendo proprio la formazione piemontese. L’Imoco vince il trofeo per la sesta volta nella sua storia, eguagliando Bergamo in vetta all’Albo d’Oro: contro la Igor Gorgonzola finisce 25-23, 17-25, 25-17, 25-17. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH: la cronaca L’incontro è da subito molto vivo con scambi anche lunghi e avvincenti, ma le due squadre continuano punto a punto. Il primo break è per ...

Tutto pronto per Prosecco Doc Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara , finale dellafemminile 2022 di. Nuovo capitolo della lunga rivalità tra Pantere e Zanzare, che si affrontano per la quarta volta nellaitaliana (3 successi per Conegliano, gli ultimi ...Gli ha fatto eco Cristina Chirichella , capitana di Novara: ' Siamo pronte per questa prima coppa della stagione. Sappiamo di trovare una squadra fortissima davanti, abbiamo giocato tante partite e ...Questa volta sono i campioni d’Italia di Civitanova, squadra che ha vinto gli ultimi tre scudetti e che nonostante il pesante rinnovamento estivo è arrivata in finale di Supercoppa e in ... (Gas Sales ...MESSINA – Terzo turno in sette giorni per la Desi Shipping Akademia Messina che, dopo le lunghe trasferte di domenica scorsa in casa di Vicenza Volley e quella di mercoledì in casa di Montecchio, entr ...