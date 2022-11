Ultime Notizie Roma del 26-11-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno disastro a Ischia di oggi dal maltempo notte da incubo nel comune di Casamicciola terme dove Al momento si contano più di 10 dispersi il bilancio Tuttavia ancora provvisorio non sappiamo quanti siano una tragedia riferisce il sindaco Enzo Ferrandino un’altra volta a Casamicciola intorno alle 5 di questa mattina travolto alcune auto in sosta che sono stati vaccinati fino al mare distrutto il parcheggio del gradone albay strada interi abitati completamente isolati allagate numerose abitazioni Sirignano diversi edifici crollati impraticabile il porto a causa del mare agitato del forte vento alle forze dell’ordine ai vigili del fuoco sono giunte decine e decine di segnalazioni con gli operatori immediatamente attivati dal lavoro sul posto allertati anche la prefettura di Napoli da ...