Luis Enrique è la cosa più vicina a una divinità | rende possibili i miracoli El Mundo

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 novembre 2022) Non appoggiareè indecente, scrive El. E traccia una linea di demarcazione netta tra chi non perde occasione per criticare il commissario tecnico della Spagna e chi invece, come il quotidiano spagnolo, darebbe la vita per lui. “Ci sono quelli che lo criticano per tutto, sì. E poi – sulla sponda opposta – ci sono quelli come noi, che amano assolutamente tutto di”. Elusa immagini eloquenti per parlare del ct della Spagna. “Un leader è qualcuno che ti vede arrivare su un triciclo e ti convince che puoi vincere il Tour de France”. E ricorda quanto scritto dallo scrittore messicano Villoro: “Ogni sport deve il suo trionfo alle parole che i protagonisti portano nella loro mente. Un’espressione precisa può attivare i mitocondri, sospendere la sudorazione ...