Calcio | Mondiali 2022 | in 40mila collegati su YouTube dal Vietnam per Germania-Giappone | ma è una partita di un videogioco

(Di sabato 26 novembre 2022) In questidiin Qatar sono tantissime le storie interessanti che vengo fuori giorno dopo giorno: dai giocatori agli allenatori, senza dimenticare i tifosi che regalano emozioni e spettacolo dagli spalti. Quella riportata dalla testata VNExpress è una storia a dir poco curiosa. Per la precisione,persone insi sono collegate super poter seguire in diretta la sfida tra. Come noto, però, per una questione di diritti televisivi non è possibile trasmettere sulla suddetta piattaforma, in diretta, un match dei. L’incredibile storia di Mitchell Duke: dalla Serie Bse al ...

Promette spettacolo la sfida tra la Francia campione del mondo in carica e la DanimarcadiQatar 2022 - dove vederli in TV e streaming FASE A GIRONI SABATO 26 NOVEMBRE: 11.00 Tunisia -...... che si sfidano oggi (sabato 26 novembre, ore 11) allo stadio 'Al Janoub' di Al Wakrak nel match valido per la seconda giornata del Gruppo D aiin Qatar. Una grande opportunità per i ...In occasione del suo compleanno, festeggiato nella giornata di ieri, Gabriele Podavini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per ringraziare per gli auguri ricevuti e dire la ...Lo show del sabato sera di Rai 1, Ballando con le Stelle, sabato 26 novembre 2022, non inizierà al solito orario, per via dei mondiali: ecco i dettagli.