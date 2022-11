X Factor 2022 | quinto live | Jo?lle e Disco Club Paradiso eliminati Fedez esulta | Ambra salva per un soffio

(Di venerdì 25 novembre 2022) Dargen D'Amico e Rkomi perdono due pezzi da novanta. Durante ildi Xandato in onda giovedì 24 novembre ad abbandonare la gara in una doppia eliminazione sono...

Beatrice ha davvero l'X, quel quid in più che porta un bravo cantante ad essere qualcuno di unico e riconoscibile. Beatrice Quinta a XFBeatrice Quinta, l'esordio a Sanremo Giovani. ...Per Natale sotto l'albero Miracle Pure La gamma make - up Max, caratterizzata dal fondotinta skin - improving, si completa con i nuovi correttori idratanti e i blush in crema. Ispirata alla ...Dargen D'Amico e Rkomi perdono due pezzi da novanta. Durante il quinto live di X Factor 2022 andato in onda giovedì 24 novembre ad abbandonare la gara in una doppia eliminazione ...Al termine della prima manche del quinto Live Show a uscire di scena è stata la polesana Giorgia Turcato del Roster di Rkomi ...