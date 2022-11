Violenza sulle donne | studenti piantumano un roseto in segno di solidarietà

Nella giornata contro ladonne, Arisa ha pubblicato su Instagram alcuni commenti arrivati da utenti e follower. La cantante ha voluto rispondere così agli insulti subiti e ha postato 4 scatti con numerosi ...Oggi, nell'ambito delle iniziative promosse dal Questore Luigi Liguori per la Giornata Internazionale per l'eliminazione delladonne, il team del "Camper Rosa" ha stazionato in Piazza della Rinascita dove ha incontrato studenti e cittadinanza. La presenza del 'Camper Rosa' in piazza si inserisce nella campagna ...in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nel triennio saranno avviati percorsi di autonomia supportati da equipe specializzate di psicologi ed educatori del Centro ...La Polizia Postale, in occasione della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne, ha fornito preziosi consigli, prevedendo l’organizzazione di workshop sul tema della violenza online per l’ann ...