Ucraina | Zelenska | “Resisteremo | senza vittoria non può esserci pace”

(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) – La first ladyOlenaha detto alla Bbc che l’resisterà il prossimo inverno nonostante il freddo e i blackout causati dai missili della Russia, e continuerà a combattere quella che descrive come una guerra di visioni del mondo, perché “non può”. “Siamo pronti a sopportare questo”, afferma Olena. “Abbiamo avuto così tante terribili sfide, visto così tante vittime, così tanta distruzione, che i blackout non sono la cosa peggiore che ci possa capitare”. Poi, la first lady cita un recente sondaggio in cui il 90% degli ucraini ha affermato di essere pronto a vivere con la carenza di elettricità per due o tre anni se vedesse la prospettiva di aderire all’Unione europea. Questo, aggiunge, di fronte al fatto ...

