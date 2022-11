Meloni | “Il Pnrr va aggiornato” Ue | “Aspettiamo emendamenti”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma, 25 nov – Giorgiachiede un aggiornamento del. Un’impostazione che il presidente del Consiglio ha sempre tenuto, anche da prima della campagna elettorale, e che ora imbastisce uno “strano” dialogo con i vertici di Bruxelles, che si mostrano insolitamente disponibili.: “va, verifichiamo con Ue” Come riporta l’Ansa, il premierparla dell’aggiornamento delnel corso del suo intervento all’assemblea nazionale dell’Anci. Tralasciamo gli aspetti più banali, ovvero l’ennesima esaltazione come “opportunità da non perdere” di quello che più volte abbiamo definito un “pilota automatico” in realtà profondamente vincolante e dannoso per le libere scelte di qualsiasi governo italiano almeno fino al 2026 (per non parlare nemmeno di ...