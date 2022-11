Le donne subiscono la vittimizzazione secondaria più subdola nella vita di tutti i giorni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) di Susanna Stacchini In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle, oltre alle molte iniziative lodevoli, ci sono ancora salotti in cui la cosa determinante è arricchire di particolari accattivanti, storie drammatiche didisperate. E’. La violenza che la donna subisce per una seconda volta, non dal suo persecutore, bensì dalla società in genere, si definisce tale, perché “viene dopo”, non perché non grave. E’descrivere il delinquente di turno, come uomo tranquillo, tutto lavoro e famiglia, accreditando come ipotesi più plausibile, alla base del comportamento violento il “troppo amore” verso la compagna o ex compagna che sia, e se arriva ad ammazzarla, per il solito assunto tirare in ballo il fatidico ...