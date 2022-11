(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma, 25 nov. (Adnkronos Salute) - Duesu diecialpere psichico. Per gli andrologi la “sindrome del lenzuolo” colpisce 4 milioni di italiani, una sofferenza che per i maschi è ancora un tabù: pregiudizio di genere che può influire sulle cure. A sollevare per la prima volta il velo in cui è avvolta questa condizione, sono gli esperti della Società italiana di andrologia (Sia) nella terza edizione del Congresso Natura, Ambiente, Alimentazione e Uomo (Nau). L'obiettivo della Sia è dunque quello di proporre un cambio di paradigma nella cultura dela cui troppo spesso si dà una valenza esclusivamente femminile. Per prima cosa: rivolgersi allo specialista per affrontare illegato a problemi di salute sessuale e ...

la Repubblica

Complice l' inflazione e la crisi economica , più di 6 italiani su 10agli acquisti online d'impulso. In particolare, il 63% deglie il 60% delle donne hanno deciso di tagliare le spese futili effettuate sul web. Il 74% di coloro i quali hanno ceduto ......a tutto il loro arsenale nucleare, ma è anche quella della mobilitazione civica di Euromaidan nel 2014 e anche quella delle prime settimane di invasione quando scendevano per strada,... 'Sindrome del lenzuolo' 2 uomini su 10 rinunciano al sesso per dolore fisico e psichico Roma, 25 nov. (Adnkronos Salute) - Due uomini su dieci rinunciano al sesso per dolore fisico e psichico. Per gli andrologi la “sindrome del lenzuolo” ...Dalla sofferenza maschile per un figlio che non arriva a quella per la perdita della potenza sessuale, fino al dolore pelvico cronico, una sorta di ...