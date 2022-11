X Factor 2022 quando finisce? Ecco tutti i concorrenti al via e il regolamento

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tutto pronto per la nuova edizione di X. Dodicipronti per un grande sogno: trionfare e far spiccare il volo alla carriera musicale nel talent più famoso della play-tv.tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione. TELEVOTO, COME SI VOTA? I DODICIE I QUATTRO GIUDICI FEDEZ:OminiLinda Riverditi, colei che ha conquistato anche i Maneskin Gaia Eleonora Cipollaro (Dadà) AMBRA: Matteo Siffredi i Tropea Lucrezia Maria Fioritti DARGEN D’AMICO: Disco Club Paradiso Matteo Orsi Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta) RKOMI:Santi Francesi Giorgia Turcato (Didì) Jacopo Rossetto (in arte Iako) LE DATE –? Prima puntata- 27 ottobre Seconda puntata – 4 novembre Terza puntata – 11 novembre Quarta puntata – 18 ...

È la sera del quinto live per X, lo show Sky Original prodotto da Fremantle. Per giudici e concorrenti sarà ancora una volta un tutti - contro - tutti , allo snodo decisivo che stabilirà chi saranno i 5 semifinalisti ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È la sera del quinto live per X, lo show Sky Original prodotto da Fremantle. Per giudici e concorrenti sarà ancora una volta un tutti - contro - tutti , allo snodo decisivo che stabilirà chi saranno i 5 semifinalisti ...Al quinto Live di X Factor, un'altra doppia eliminazione. Questa sera si scopriranno i cinque semifinalisti. Ospiti Lazza e Rosa Linn ...Ricchissima puntata quella in onda questa sera su Sky: due manche (con attesa per il ritorno della “giostra”), altrettante esclusioni e la presenza del rapper Lazza.