Regione Lazio | parte la quarta edizione del progetto “Io Non Odio” contro ogni forma di violenza

(Di giovedì 24 novembre 2022) Per il quarto anno consecutivo, laha dato vita a un importantesociale. Si tratta di “Io non”, ovvero un contenitore culturale che ripudiadi, in particolare poi quella di genere, che ormai tutti i giorni trova spazio con tragici eventi sulle pagine dei giornali locali e nazionali. Laapre al “Io non” “Io Non” sbarca sul web. È online il nuovo portale deldi sensibilizzazione sulle tematiche di genere, promosso dall’assessorato alle Pari opportunità dellain collaborazione conInnova. Una piattadi contenuti ...

"La" ha il ruolo di "pilota in tutta Italia", per quanto riguarda i risultati raggiunti sul fronte della Sma e delle malattie rare in generale, per i "test di prevenzione primaria su questa ...Tutto emerge dal dossier che la Uil dele l'Istituto di ricerca Eures hanno realizzato analizzando le dichiarazioni dei redditi del 2021 dei cittadini della. 'La nostra - dice Giancarlo ...